شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الجندى فنان من الطراز الأول أعاده حريق منزله إلى صوابه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة الفضائية المصرية، تقرير باسم الفنان محمود الجندي بمناسبة ذكرى ميلاده، حيث يوافق اليوم الأربعاء 24 فبراير، وذكرالتقرير، أن الفنان الراحل مر في مرحلة الشباب بحالة خلل فكري عن أصل الوجود، والتمرد على التقاليد القديمة وكان حينها في عنفوان الشباب، ليقرأ في الاشتراكية والشيوعية، ليدخل في النهاية مرحلة رفض الأفكارالقديمة كلها وكل ما هو معروف وثابت، مشيرا إلى أن الحريق الذي شب في منزله كان رسالة بأن يعود إلى صوابه.

أوضح التقريرأن الفنان الراحل له رصيد كبير من الأعمال الفنية فى السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والإذاعة، ولكنه كان يملك أيضا رصيدا من الزيجات وصلت للرقم 4 حيث تزوج محمود الجندي في بداية حياته من ضحى حسن التي أنجب منها ثلاثة بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما.

يذكر أن الفنان محمود الجندى له العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها: "شمس الزناتى"، و"التوت والنبوت"، و"ناجى العلي"، و"حكايات الغريب"، و"المرشد"، و"اللعب مع الكبار"، و"واحد من الناس".