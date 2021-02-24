شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تكشف سر تأخر طرح كليب "الليل ليل" وتعتذر للجمهور .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لطيفة، سبب تأخر طرح كليب أغنية "الليل ليل"، مبينة أن مخرج الكليب أصيب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم طرح الكليب خلال الفترة المقبلة.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الشخصي على تويتر :"مساء الخير على بيحبوني حبايبى، والله أسفه جدا على التأخير بالنسبة لكليب "الليل ليل".. الله غالب، الكورونا جات للمخرج والحمدالله ربنا عافاه .. بس هانت انشاء الله قريب جدا تشوفوه".



لطيفة عبر تويتر

وشوقت النجمة التونسية لطيفة، في وقت سابق، جمهورها بقرب طرح كليب أغنيتها الجديدة"الليل ليل" على قناتها بموقع يوتيوب، وذلك فى تدوينه عبر حسابها بموقع فيسبوك، وسط ترقب وانتظار من جمهورها.

وظهرت النجمة التونسية لطيفة، من خلال فيديو خلال تواجدها في مدينة دبى، قائلة :"مساء الخير من دبي .. استنوا كليب أغنيتي الجديدة الليل ليل قريب جدا على قناتي على اليوتيوب".

وكانت المطربة التونسية لطيفة، قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام، وكان آخرأعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على موقع يوتيوب.

يشار إلى أن النجمة التونسية لطيفة طرحت أيضا، أغنية تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.