شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بمستشفى العجوزة: الفنان يوسف شعبان بالرعاية المركزة وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة بمستشفى العجوزة، أن الفنان يوسف شعبان موجود حاليا بالمستشفى بالرعاية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان يوسف شعبان كان قد دخل مستشفى العجوزة يوم أمس الثلاثاء، وتم عمل مسحة كورونا وفى انتظار ظهور نتيجة المسحة غدا الخميس، لمعرفة مرحلة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر، ان حالة الفنان مستقرة وهو على جهاز تنفس صناعى، ولم يدخل في غيبوبة.

وأوضحت، أن الفنان يوسف شعبان كان قد دخل أمس الى المستشفى وهو يعانى من فيروس كورونا، ويتم متابعة حالته من خلال فريق طبى متخصص، وهو يعانى من ارتفاع في السكر، والضغط منضبط، ولا يعانى من امراض أخرى مصاحبة حاليا.

من جانبها كان قد أعلنت الفنانة نهال عنبر مسئول الملف الطبى بنقابة المهن التمثيلية فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن الفنان الكبير يوسف شعبان تم نقله بالفعل لمستشفى العجوزة، موضحة أن حالته الصحية هى التى تطلبت نقله للمستشفى.

وأضافت عنبر، أنه عقب نقل الفنان الكبير يوسف شعبان، أصبحت حالته مستقرة نوعا ما، مشيرة إلى أنها تنتظر الساعات المقبلة حتى يُشخص الطبيب المعالج حالته بشكل أكثر دقة.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد تم نقله إلى أحد مستشفيات الدقى إثر إصابته بفيروس كورونا، وبعدها تم نقله لمستشفى العجوزة المتواجد فيها الآن.