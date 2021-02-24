شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة رنا سماحة لزوجها سامر أبو طالب بمناسبة عيد ميلاده .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة رنا سماحة، بعيد ميلاد زوجها الملحن سامر أبو طالب، بحضور أفراد عائلتهما، ونشرت رنا فيديو عبر حسابها على انستجرام، يوثق تفاصيل المفاجأة التى أعدتها لزوجها احتفالًا بعيد ميلاده، وهوالاحتفال الذى ظهر ملئ بالبهجة والسعادة بعدما زينت الفنانة منزلها على طريقتها الخاصة.

وامتلأ المنزل بالبالونات وزينة أعياد الميلاد، كما وضعت رنا سماحة، لمستها الخاصة، حيث أعدت مفرش مطرز لسريرغرفتها مزين بالكلمات الرومانسية التى وجهتها لزوجها فى هذه المناسبة السعيدة، حيث كتب عليه، "عندما أصبحت زوجتك فقد أشرقت شمسك في سمائى ولم أعد أريد شيئا من الدنيا فأنا اعترف لقد أخذت نصيبى من الفرح عندما أحببتك".



رنا سـماحة

وعلقت رنا، على فيديو عيد الميلاد: "يارب أكون قدرت احقق لك ولو جزء من السعادة والحب الى عايشاه معاك"، وتابعت:" ناس كتير بتقول يابنتى هو مافيش غيركم أتجوز، عايزة أقولهم ربنا يديكم إلى يخليكوا تحسوا أن ماحدش غيركم أتجوز، ربنا يرزقكم بالى ينوركم ويفرح قلوبكم، وتابعت: كل سنه وأنت معايا وفى حضنى ودايما مبسوط وناجح وسعيد يا احلى جوز في الدنيا".



عائلة سامر ابو طالب

كما نشر سامر أبو طالب، الفيديو نفسه عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليه: "مش قادر أوصف فرحتى باللى عملتيهولى ولا عارف اشكرك ازاى .. حبيبتى وبنتى وصاحبتى واختى ومراتى و كل دنيتى .. شكراً من كل قلبى على كل حاجه عملتيهالى .. الحمد لله انك فى حياتى .. ربنا عوضنى بيكى يا ست البنات و احن زوجه.. اجمل ضحكه بتنور دنيتى كلها.. بحبك و دى كلمه قليله اوى على اللى جوه قلبى ليكى يا رنا .. ربنا يسعدك و يقدرنى انى افرح قلبك زى ما فرحتينى .. بتعملى ما فى وسعك عشان ترضينى .. ربنا يباركلى فيكى و يبعد عنا كل سوء و يحفظنا من كل شر".

منزل سامر ابو طالب



رنا سماحة وسامر ابو طالب



سامر ابو طالب ورنا سماحة



زينه داخل المنزل



زينة المنزل



رنا سماحة