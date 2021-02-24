شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تستمتع بوقتها مع صديقها سام أصغرى فى هاواى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلم النجمة العالمية بريتنى سبيرز كيف تستمتع بوقتها مع صديقها سام أصغرى الذى تربطهما قصة حب قوية وترصد المواقع الفنية باستمرار تفاصيل حياتهما .

كشفت بريتنى سبيرز البالغة من العمر ( 39 عاما ) عن عدد من الصور التى التقطتها خلال رحلتها الأخيرة فى هاواى وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر 28.3 مليون شخص، حيث ظهرت بريتنى بالصورالتى نشرتها وهى تحتضن سام البالغ من العمر ( 26 عاما ) وهما على متن طائرة خاصة لتشيرالنجمة الشهيرة على الصور أنها من رحلتهما الأخيرة.

كانت بريتنى سبيرز بالصور ترتدى بلوزة من الصوف باللون البيج إضافة الى نظارة شمس بينما كان أصغرى يرتدى سترة سوداء بلا أكمام و سروال باللون الأسود.

حصدت الصور التى نشرتها بريتنى سبيرز أكثر من 900 ألف LIKES خلال 9 ساعات فقط من نشرها على " إنستجرام " .