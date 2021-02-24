شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ترقص على " إنتٍ معلمة".. والفيديو يصل لـ 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سمية الخشاب، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها على تطبيق تيك توك، وظهرت سمية الخشاب وهى ترقص على مهرجان " انتى معلمة " لحمو بيكا و عمر كمال، ونال الفيديو إعجاب العشرات من متابعى سمية الخشاب، كما يقترب الفيديو من 2 مليون مشاهدة في وقت قياسى.

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النجمة سمية الخشاب تشارك فى مسلسل النجم محمد رمضان "موسى" ، المقررعرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب بطل العمل، وفي سياق متصل علقت النجمة سمية الخشاب على صورة محمد رمضان التي نشرها مع الطفل الذي جسد دوره في كليب مصباح علاء الدين على حسابه بموقع انستجرام، ليرد محمد رمضان عليها بأن موسى مشتاق لك وهي شخصيته في مسلسله الرمضاني المقبل "موسي" والذي تشارك فيه سمية الخشاب بدور البطولة أمامه.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصرعبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.