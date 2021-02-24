صلاح عبد الله مع أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى فى كواليس مسلسل "هجمة مرتدة"

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير صلاح عبد الله، عن صورة من كواليس تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" جمعته بأبطال المسلسل أحمد عز وماجدة زكى وهند صبرى، متمنيا أن يجعلها الله "بسمة مرتدة" تنوروشوشهم وقلوبهم وتخلى يومهم حلو.



صلاح عبد الله مع عز وهند وماجدة زكى

ونشرعبد الله، الصورة عبرحسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "الحلوين قوى فى هجمة مرتدة، يجعلها المولى بسمة مرتدة، تنور وشوشكم وقلوبكم وتخلى يومكم حلو".





مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك فى بطولته كل من ماجدة زكى، هند صبرى، الفنان صلاح عبد الله، محمود البزاوى، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

ويصور النجم أحمد عز، مشاهده الأخيرة من مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، بالعين السخنة بديكور مركب، ومن المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، ويتبقى لفريق العمل أيام قليلة على الانتهاء من التصوير بشكل نهائى ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات للجهة المنتجة للعمل.

ويجسد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

من ناحية أخرى، قال الفنان صلاح عبد الله، خلال استضافته فى برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، أنه أصيب بأزمة صحية عام 2010، وتعرض لجلطة دماغية غيّرت مسار حياته.

وأضاف عبد الله، أن دنيا ابنته كانت مقيمة معه فى المستشفى، وكان هناك دكتور متابع لحالتى وأبدى إعجابه بها، وطلب الارتباط بها، وتابع صلاح عبد الله، ابنتى شروق كانت عندها مشكلة فى زواجها، وزوجها كان مسافرا خارج مصر، وأنا كنت رافض تماما أنها تبعد عنه، وبسبب ذلك توقف الزواج مؤقتا حتى يعود من السفر.

وأشار صلاح عبد الله إلى أنه حيادى جدا مع أزواج بناته، وأنه حما هادىء وعلاقته جيدة جدا بهم، وهم محترمون جدا، فيما قالت ابنته دنيا أنها أقرب شخصية إلى والدها وتتميز بنفس طباعه، وأكثر واحدة بتدلعه.