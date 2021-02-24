شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحتفل بأول مليون مشاهدة لكليب أغنيته الجديدة "بقالى كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بتخطى كليب أغنيته الجديدة "بقالى كتير" حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب، بعد طرحها منذ عدة أيام، من إخراج بتول عرفة، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان سامر ابو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر ياسر أنور.





ونشر أمير الغناء، جزء من الكليب عبر حسابه على انستجرام، صحبه بتعليق: "فيديو كليب بقالى كتير، يتخطى حاجز المليون مشاهدة على قناة يوتيوب، فكرة وإخراج بتول عرفة".

ونجحت المخرجة بتول عرفة، فى تقديم شكل جديد لعالم الكليبات فى مصر، حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب، من إنتاج لايف ستايلز ستوديو، الأولى بعنوان "شكرا" غناء كارول سماحة، ويظهر فيها هانى شاكر كظهور خاص يستقبل كلمات أغانى كاورل ويتفاعل معها، ليظهر فى دور الحبيب والزوج التى تعاتبه كارول، ونرى اللقاء بينها وبين هانى شاكر فى إحدى المناسبات بقالب تمثيلى رومانسى يخطف الأنفاس.

وبمجرد انتهاء كليب "شكرا"، يظهر كليب أغنية "بقالى كتير"، غناء هانى شاكر، تظهر فيه كارول سماحة فى دور الحبيبة والزوجة التى تستقبل كلماته الموجهة لها، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلى لمشاجرة بين هانى وكارول، فى شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين.

وبهذين الكليبين وبالرؤية الفنية والفكرة المتطورة والمختلفة للمخرجة بتول عرفة، نجح صناع الكليبين فى تقديم شكل جديد ومختلف فى عالم الكليبات على مستوى الوطن العربى، يضاف للمخرجة التى قدمت قصة مبهرة فى الكليبين وبأداء تمثيلى واستعراضى أكثر إبهارا، حيث قدمت بتول عرفة حدثا فنيا موسيقيا مميزا هو الأول من نوعه فى العالم العربى.