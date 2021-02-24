شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تطمئن الجمهور على صحة الفنان يوسف شعبان: حالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهال عنبر مسئول الملف الطبى بنقابة المهن التمثيلية فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن الفنان الكبير يوسف شعبان حالته الآن مستقرة إلى حد ما بعد ماشهدت انخفاض في ضغط الدم، وتتمني من الله أن يشفيه بعد اصابته بفيروس كورونا، مشيرة أنها تتابع حالته لحظة بلحظة مع الأطباء المعالجين له.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد تم نقله إلى أحد مستشفيات الدقى منذ ساعات قليلة أثر إصابته بفيروس كورونا، وبعدها تم نقله لمستشفى العجوزة المتواجد فيها الآن.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "واحد من الناس" الذى استضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، إن المؤلف محمد جلال عبد القوي كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا، مضيفا:" عندما قرأت دورى فى المسلسل سعدت به فالمسلسل نجح وظل عايش حتى الآن بفضل المؤلف والمخرج والممثلين، فقد قدمت فيه دور سلامة فراويلة بن البلد الذى أصبح غنى بسبب الآثار والذهب وكانت نهايته مأساوية فقد أصيب بالشلل".

وأضاف يوسف شعبان:" مجدى أبو عميرة مخرج عبقرى أعجبت به منذ أول عمل، واستطاع اختيار الممثلين ببراعة، وكانت كل مشاهدى فى المسلسل تعتبر "ماستر سين" لأنني كنت أقوم بعمل معايشة كاملة".