شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: "الشحرورة" نجح وبيتعرض لحد دلوقتى ومشاكله كانت فى النص والإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن تجربتها في مسلسل "الشحرورة" التي قدمتها منذ حوالى 9 سنوات، وجسدت فيه قصة حياة المطربة صباح، تعتبره سلاح ذو حدين، موضحة أن العمل حقق نجاح كبير مع الجمهور، ولكن مع الصحافة كانت هناك تعليقات سلبية عليه من فقر في النص والإخراج وتغيير في الأحداث وغير ذلك.

وأضافت خلال ندوتها فى ”الخليج 365”، أن هذا العمل يعتبر من أكثر الأعمال التي تعرض إلى وقتنا هذا، ومتواجد كأنه إمبارح، ولن أندم على تقديمه.





وأشارت أنها لن تكرر تجربة أعمال السيرة الذاتية خاصة أنها تضع الفنان في موقف محرج وانتقادات كثيرة، وبالنسبة لتجسيد شخصية فيروز في عمل فنى لا أعتقد أننى أقدمها لأنها مازالت على قيد الحياة .





وكرم ”الخليج 365” النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشوارها الفني المميز، وإتقانها في اختيار أغنياتها، من حيث الكلمات والألحان، وأفكار تصوير كليباتها المتنوعة والمميزة وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان في استقبالها الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.









وأجرت النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاء في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشفت خلال كواليس أغنياتها وكليباتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز، وكيفية اختيار أغنياتها من حيث الكلمات والألحان المميزة، كما كشفت عن أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة على الساحة الغنائية.



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (1)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (2)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365