هنا الزاهد لـ"الخليج 365": كسرت الخوف في "حلوة الدنيا سكر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك الفنانة المصرية هنا الزاهد بجانب الموهبة قدرا كبير من الذكاء، لذا تجيد قراءة شفرة الجمهور وتختار أعمالها بعناية شديدة.

خاضت هنا الزاهد، مؤخرا، تجربة البطولة المطلقة بمسلسل"حلوة الدنيا سكر" الذي يعرض حاليا، ونجحت من خلال هذه التجربة في إثبات قدرتها على تحمل مسؤولية البطولة المطلقة، والتأكيد على أن لديها موهبة تمثيلية تؤهلها للانتقال من شخصية لأخرى بتميز.

”الخليج 365” التقت بالفنانة هنا الزاهد للحديث عن كواليس تصوير مسلسها الأخير، وأسباب حماسها لمسلسل" النمر" المقرر عرضه في رمضان المقبل.





ـ بداية ما هي معايير اختيار أعمالك؟

يجب أن يجذبني السيناريو وأقع في غرام الشخصية التي أقدمها للجمهور، كما يشغلني أيضا اسم المخرج والجهة المنتجة، عندما تتوفر هذه العوامل أتحمس لدخول العمل الفني وأراهن أيضا على نجاحه.

ـ هل توفرت العناصر في مسلسل"حلوة الدنيا سكر"؟

بكل تأكيد، فالمسلسل يحتوي على قصص كثيرة وشخصيات متنوعة، ومن أسباب حماسي للعمل وجود شخصيات من الواقع ومن الممكن أن نلتقي بها في حياتنا، أنا مؤمنة بأن الفن يجب أن يحاكي الواقع ولمست هذا الموضوع في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، كما يحتوي العمل على أجواء الدراما والتشويق.



ـ البطولة المطلقة للمرة الأولى.. هل أخافتك؟

بكل تأكيد كانت هناك مخاوف كثيرة بداخلي، لكن وجود مخرج رائع وشركة إنتاج مهمة وراء العمل جعلني أشعر بالراحة، وأجتهد من أجل تقديم أداء أفضل، وبالمناسبة الخوف ظاهرة صحية لأنه يدفع الفنان للحرص وتقديم الشىء الأفضل.



ـ كيف كانت ردود الفعل؟

شعرت بسعادة بالغة بسبب حالة النجاح التي تحققت منذ الحلقة الأولى، استقبال الجمهور الرائع يعزز ثقة الفنان بداخلة ويجعله يشعر أنه يسير في الاتجاه الصحيح، المسلسل عبارة عن حلقات متصلة مفصلة، وهناك العديد من الشخصيات التي ستعرض خلال الحلقات المقبلة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور والنقاد لأنها تحتوى على تفاصيل كثيرة.



ـ ما هو العمل الذي تعودين من خلاله لدراما رمضان؟

أنافس في رمضان المقبل بمسلسل يحمل اسم"النمر".

ـ وما المغري في هذا العمل بالنسبة لك؟

الشخصية التي أقدمها في مسلسل "النمر" جديدة تماما ولم أقدمها من قبل، كما أنها شخصية جادة جدا ورومانسية، وأتمنى أن تعجب الجمهور، ومن أهم العوامل أيضا التي شجعتني على خوض هذه التجربة هو أنني كنت أتمنى العمل مع النجم محمد إمام.