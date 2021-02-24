"ضل راجل".. طرح ملصق مسلسل ياسر جلال في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل المصري "ضل راجل" الملصق الدعائي الأول للمسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الملصق الدعائي للمسلسل، الذي يجسد بطولته ياسر جلال، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

يشارك في بطولة مسلسل "ضل راجل" بجانب ياسر جلال، نخبة من ألمع نجوم التمثيل في العالم العربي وفي مقدمتهم نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال كان مسلسل "الفتوة" وتم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولي وليلى أحمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدي صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، ومن سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



