شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تروج لآثار مصر فى كليبى هانى شاكر وكارول سماحة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المخرجة بتول عرفة، على الترويج للمعالم السياحية المصرية، من خلال أغنيتى "شكرا" للفنانة كارول سماحة، و"بقالى كتير" للفنان هانى شاكر، من خلال مبادرتها لتصوير الكليبين فى قصر الجزيرة العريق بمنطقة ماريوت الزمالك، فى محافظة القاهرة، مشيرة إلى أنها ظلت شهرا كاملا تقنع القائمين على القصر بالتصوير داخله، كونهم كانوا متخوفين لأنه يعد أثرا من آثار مصر العظيمة.



بتول مع هانى وكارول

وقالت بتول، عبر حسابها على تويتر، إنه تم تصوير أغنيتى "شكرا" و"بقالى كتير"، فى قصر الجزيرة العريق بالزمالك، وأن الخديوى إسماعيل، أنشأ هذا القصر ليستقبل به ضيوفه أثناء افتتاح قناة السويس، مشيرة إلى أنها ظلت شهرا كاملا تقنع القائمين على القصر بالتصوير داخله لخوفهم عليه لأنه أثر من أثار مصر العظيمة، قائلة: "هذه مصر ولكن بعيونى".

وقصر الجزيرة، هو أحد القصور الملكية المصرية لأسرة محمد على، ويقع فى جزيرة نهر النيل بحى الزمالك غرب وسط القاهرة.

وكلف الخديوى إسماعيل، بناء قصر الجزيرة عام 1869، ليكون المقر الرسمى لضيوف احتفالات افتتاح قناة السويس وخاصة ضيفة الشرف الامبراطورة أوجينى زوجة الإمبراطور نابليون الثالث، صممه المهندس المعمارى الألمانى جوليوس فرانز، وقام بأعمال الديكور المهندس "كارل فون ديتش"، الذى جلب أفخم ما يمكن الحصول عليه من ديكورات وإكسسوارات من باريس وبرلين فى ذلك الوقت، و تكلف فى ذلك الوقت ثلاثة أرباع المليون جنيه.



قصر الجزيرة

وفى عام 1879 بيع القصر لشركة الفنادق المصرية لسداد جزء من ديون الخديوى إسماعيل وتم تحويله إلى فندق قصر الجزيرة، وبعد انهيار الحركة السياحية فى مصر أثناء الحرب العالمية الأولى قررت الشركة المالكة بيع القصر فى عام 1919 إلى أحد الأمراء اللبنانيين وهو الأمير حبيب لطف الله الذى حوله إلى سكن خاص، وفى عام 1962 تم تأميم القصر وتحويله مرة أخرى إلى فندق باسم فندق عمر الخيام.



قصر الجزيرة فى الزمالك

ونجحت المخرجة بتول عرفة، فى تقديم شكل جديد لعالم الكليبات فى مصر، حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان "شكرا" غناء كارول سماحة، ويظهر فيها هانى شاكر كظهور خاص يستقبل كلمات أغانى كاورل ويتفاعل معها، ليظهر فى دور الحبيب والزوج التى تعاتبه كارول، ونرى اللقاء بينها وبين هانى شاكر فى إحدى المناسبات بقالب تمثيلى رومانسى يخطف الأنفاس.



قصر الجزيرة

وبمجرد انتهاء كليب "شكرا"، يظهر كليب أغنية "بقالى كتير"، غناء هانى شاكر، تظهر فيه كارول سماحة فى دور الحبيبة والزوجة التى تستقبل كلماته الموجهة لها، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلي لمشاجرة بين هاني وكارول، في شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين.

وبهذين الكليبين وبالرؤية الفنية والفكرة المتطورة والمختلفة للمخرجة بتول عرفة، نجح صناع الكليبين فى تقديم شكل جديد ومختلف فى عالم الكليبات على مستوى الوطن العربى، يضاف للمخرجة التى قدمت قصة مبهرة فى الكليبين وبأداء تمثيلى واستعراضى أكثر إبهارا، حيث قدمت بتول عرفة حدثا فنيا موسيقيا مميزا هو الأول من نوعه في العالم العربى.