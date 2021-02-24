شكرا لقرائتكم خبر عن أنس نصرى يتغزل فى شقيقته أصالة: "أحلى وأعظم وأقوى مقاتلة فى ميدان الأبرياء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأخ هو الأب الثانى في البيت وأعظم نعمة قد تحظى بها الفتاة، فهو السند لها الذى لا يميل والداعم في كل الظروف التي قد تمربها، وخيرشاهد على ذلك العلاقة بين الفنانة السورية أصالة نصرى، وشقيقها أنس.



اصالة وانس نصرى

دائما ما يسعى أنس نصرى للوقوف بجانب شقيقته ودعمها، وقام الشقيق بنشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وتغزل فيها بتعليقه: "أحلى وأعظم وأقوى مقاتلة في ميدان الأبرياء".



اصالة

وفى منتصف الشهر الحالي، كانت الفنانة أصالة نصرى قد أعلنت عن تلقيها هدية عيد الحب المميزة هذا العام من أخيها أنس نصرى، حيث أرسل لها مجموعة من الورد ورسالة خاصة، وأبدت إعجابها بهما.

ونشرت أصالة عبر ستورى حسابها على "انستجرام" فيديوهات توثق الهدايا التي تلقتها من أخيها أنس نصرى بمناسبة عيد الحب، والرسالة الخاصة التي كتب فيها: " كل الناس عندها أم عظيمة واحدة، أنجبت وربت وكبرت بنى ادم، أما انا فقد كان لى النصيب بان حظيت بأم ثانية عظيمة في حياة أمي كاملة، أحبتها وتعلقت بها، فكيف انا الذى نمت على يديها ليال كثيرا وشالتني على ظهرها وانا صغير لسنوات كثر".

وتابع أنس نصرى في رسالته لـ أصالة: "حبى لك لم يكن له شكل واحد، بل كام يتشكل كما نريد لتكوني أختى وصديقتي وأمى ومعلمتى وحبيبتي، اليوم يسعدني ان اسجل نفسى واهديكى أقل مما يحملة قلبي من حب لك، أيامك عامرة بالحب حبيبتى أصولتى"، ومن جانبها، علقت أصالة على الهدية التي تلقتها، وأكدت أن أخيها هو سندها الدائم، قائلة، "أخى أنس أنت سندى الدائم .. الله يحفظك".

المعروف أن آخر ألبومات النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم "لا تستسلم"، والذي قدمته باللهجة الخليجية، وضم 20 أغنية، منهم : "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.