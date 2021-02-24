شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يحيى ذكرى ميلاد ابنه الراحل: "عيد ميلادك فى الجنة يا حبيبى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الممثل محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، ذكرى ميلاد ابنه الراحل "على" الذى ولد في 24 فبراير 2020، حيث شارك جمهوره بعض الكلمات التي تعبر عن حزنه الشديد على فراق ابنه، وذلك عبر "ستورى" حسابه الشخصى على إنستجرام.



على محمد اسامه

وكتب "أوس أوس" عبر حسابة على انستجرام: " عيد ميلادك في الجنة يا حبيبى.. على محمد أسامه.. 24 / 2.. إلى أن نلتقى"، يأتى هذا فيما رحل نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عن عمر يناهز الثلاثة أشهر، وتم دفنه بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

على جانب آخر، كشف محمد أسامة "أوس أوس"، أنه كان يهوى التمثيل منذ صغره، وكان يقدم المشاهد أمام عائلته، ثم قام بالتقديم في برنامج اكتشاف مواهب وكان بلجنة تحكيمه النجم محمود حميدة، والذي قال له إنه يحب التمثيل، ونصحه بالاشتراك في مسرح الجامعة ثم التحق أوس أوس بفرقة المخرج خالد جلال ثم مسرح مصر مع النجم اشرف عبد الباقي.

كما كشف أوس أوس، عن أنه كان يتمني أن يصبح مغني لذلك قدم أغنية أول "مرة تحب" للعندليب عبد الحليم حافظ بشكل كوميدي على مسرح برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة، حيث حل أوس أوس والممثل محمد عبد الرحمن ضيوف علي البرنامج، واستكمالًا للفقرة الممتعة ضمن فقرات البرنامج قدم أيضًا عبد الرحمن توتا "أول مرة تحب" كتحدٍّ كوميدي اشترك فيه هو وأوس أوس.

وشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.