شكرا لقرائتكم خبر عن إيلى جولدينج تنتظر مولودها الأول .. ماذا قالت عن "التحدي" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة العالمية إيلى جولدينج مولودها الأول وذلك مع زوجها كاسبر جوبلينج، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة .

أكدت إيلى جولدينج لمجلة " VOGUE " قائلة : "أنا متحمسة لكونى سأصبح أم ولكنى أيضا أريد أن أتأكد من أننى سأواصل العمل .. لا يمكننى الانتظار للعودة من جديد لجولاتى الغنائية .. لقد كنت فى الاستوديو معظم الأيام .. أنا متحمسة جدا للتحدى، وستكون تجربة جديدة تماما بالنسبة لى " .





كشفت النجمة إيلى جوليدنج من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثرمن 14.3 مليون شخص عن عدد من الصور التى أظهرت ملامح حملها الأول ، وهى الصورالتى حصدت سلسلة طويلة من عبارات التهنئة .

ظهرت إيلى جولدينج بالصور مرتديه فستان فضفاض ذو أكمام طويلة باللون الأبيض، إلا أن بطنها المنتفخة أثرالحمل كان واضحة بالصور.