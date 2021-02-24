شكرا لقرائتكم خبر عن نور عبد السلام "صوت مى عمر" فى "لؤلؤ": المسلسل فرصة عمر مكنتش أحلم بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة نور عبد السلام، التى قامت بأداء صوت لأغانى "لؤلؤ" مى عمر، عن سعادتها بالعمل الذى حقق نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أن مسلسل لؤلؤ نقل الإنتاج الدرامى فى مصر لمنطقة جديدة ومتميزة، كما أنه كان فرصة العمر لها.



صورة منذ فترة لنور مع مى عمر ومحمد سامى

وكتبت نور، عبر حسابها على إنستجرام: "من الرائع أننا نكون فى بلد عندها قدرة على إنتاج محتوى ترفيهى محترم جدا، مسلسل لؤلؤ فعلاً يخلينا كلنا فخورين بيه وبإنتاجه وبمخرجنا العزيز محمد سامى وبطلة العمل الممثلة الكبيرة الجميلة مى عمر، اللى دايما مجتهدة وناجحة بأعمال متميزة وأدوار مختلفة".



نور عبد السلام

وأضافت نور: "مسلسل لؤلؤ بصراحة بينقل الإنتاج الدرامى فى مصر لمنطقة تانية خالص وجديدة ومتميزة، أنا كان ليه الشرف إن المخرج الكبير محمد سامى يقف جنبى ويشرفنى بأنى أغنى فى المسلسل لؤلؤ، بصراحة أنا عاجزة عن شكر المخرج محمد سامى إنه آمن بيا من أول يوم وآمن بصوتى وموهبتى وادانى فرصة زى دى، طول عمره معروف عنه إنه بيقف جنب المواهب ويساعدهم وكان ليه الشرف انه يقف جنبى".



نور عبد السلام

وتابعت نور: "مسلسل لؤلؤ فرصة عمر مكنتش أحلم بيها وسعيدة جدا ان ربنا كتبهالى، ويارب دايما أكون عن حسن ظن الناس فيا وأكون دايما بقدم حاجة تضيف لأى عمل حتى لو حاجة صغيرة، بشكر جدا كل من وقف وهيقف جنبى عشان أحقق حلمى، وبشكر كل الناس اللى دعمت الفترة اللى فاتت سواء بـ شير أو مسج أو بوست فى حقى".



نور عبد السلام

وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.



نور عبد السلام

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، إخراج محمد عبد السلام.



نور عبد السلام



