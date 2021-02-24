شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ ميرفت أمين ومحمد خان ومجدى أحمد على بكواليس "زوجة رجل مهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم أرشيف السينما المصرية الكثير من الأعمال الخالدة التى شكلت وجدان ليس فقط المصريين وإنما الوطن العربى بالكامل الذى عاش مع المصريين نجاحات أعمالهم وتفاعل معها وكأنهم مصريون، تلك الأعمال الخالدة التى تضم كواليسها الكثير من التفاصيل التى تصلح لتكون عملا سينمائيا موازيا لتلك الأفلام أو مادة دسمة وثرية لأعمال وثائقية تؤرخ كواليس تلك الأعمال التي جمعت عظماء الفن والسينما.

فيلم "زوجة رجل مهم " والذى عرض في 11 يناير 1988 ، هو واحد من الأعمال الخالدة والتى لا تزال تحظى بنسب مشاهدة كبيرة على الشاشات ليس فقط لأنه فيلم يجمع النجم الراحل أحمد زكى والنجمة ميرفت أمين إنما لأنه عملا فنيا مميزا علي كل المستويات.

ويبدو أن المخرج مجدى أحمد على والذي كان يعمل في الفيلم كمساعد مخرج للمخرج محمد خان، بدأ يقلب فى أرشيفه الثرى، حيث نشر على حسابه بموقع فيس بوك صورة نادرة تم التقاطها فى المنيا أثناء التصوير وتظهر فيها ميرفت أمين فى الشارع ويظهر أيضا خان ومجدي.

وفيلم "زوجة رجل مهم" يدور عن ضابط مباحث متسلط وجاف، ويستغل سلطاته بالطرق كافة، إلا أن زوجته تنخدع فيه ببادئ الأمر وتظن أنه شخص ودود وطيب، لكنها تكتشف حقيقته بعد الزواج، حيث يحوّل حياتها لمأساة، فتحاول الانفصال عنه دون جدوى، وينتهى الفيلم بقتله لوالدها وانتحاره، والفيلم من إنتاج 1988، وتأليف رؤوف توفيق، وإخراج محمد خان، وبطولة أحمد زكى وميرفت أمين وحسن حسنى وزيزى مصطفى.