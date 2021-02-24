"ضغطه غير مستقر".. تطورات الحالة الصحية ليوسف شعبان بعد نقله العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، أن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان مستقرة إلى حد ما.

وأضافت "نهال"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفنان الكبير لازال في غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، مؤكدة إنه خضع لجلسات اكسجين، كما أن ضغطه كان غير مستقر، إلى أن تحسنت حالته في الوقت الحالي: "ضغطه كان بينزل شوية لكن الحمد الله حالته مستقرة ويارب ميظهرلناش جديد وحالته تتحسن أكتر ويتخطى الأزمة الصحية".

ونُقل الفنان الكبير يوسف شعبان، أمس الثلاثاء، العناية المركزة بمستشفى العجوزة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي تخرج فيه عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.