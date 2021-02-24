“ليلة وفاة مصطفى متولي".. ماذا حدث في كواليس "بودي جارد" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستعد الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية "بودي جارد" في 26 فبراير الجاري، تلفزيونيا لأول مرة عبر منصة شاهد.

ومن جانبه أعرب المخرج رامي إمام، عن سعادته بعرض المسرحية بعد 21 عامًا، مؤكدًا إنه أثناء سنوات العمل الطويلة على المسرحية كان قد تزوج وأنجب ابنيه "عادل" و"عز الدين" وكبرا وكانت الأسرة تذهب لمشاهدة العرض في المسرح معًا.

وخلال لقائه مع برنامج mbc trending، قال رامي هناك الكثير من الذكريات السعيدة التي شهدها في المسرحية، وتطرق أيضًا للحظات الحزينة، وأبرزها وفاة زوج عمته الفنان مصطفى متولي أثناء العرض.

وكشف رامي عن سبب استكمال الزعيم عادل إمام للعرض في ظل وفاة صديق عمره، قائلًا: "مصطفى متولي توفي في عام 2000 في أول سنة بعد عرض مسرحية بودي جارد، كلنا كنا متأثرين جدًا وكانت لحظات عصيبة جدًا بالنسبالنا كلنا".

وأضاف: "لكن أستاذ عادل قال حاجة يوميها، قال المسرح لا يعوقه إلا القبر، ولكن إيه ذنب المشاهدين اللي جايين دافعين فلوس وجايين من آخر الدنيا عشان يشوفوا عادل إمام، إني ارجعهم مخذولين أنا مصمم أعمل المسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي الله يرحمه".

وتابع "إمام": "الحقيقة كانت من أصعب الليالي علينا كلنا وأول ما الستارة اتقفلت كلنا بكينا بكاء شديد وأستاذ عادل بكى بكاء لم أراه يبكيه في حياته".

توفي مصطفى متولي عام 2000 عن عمر ناهز الـ51 عامًا أثناء مشاركته في عرض مسرحية "بودي جارد"، وتم استبداله وقتها بالممثل محمد أبو داوود.

وتعد مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي، ويمتد عرض المسرحية 180 دقيقة وهي من تأليف الكاتب يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وشارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام عزت أبو عوف وسعيد عبد الغني ورغدة.