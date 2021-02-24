رامي جمال يحتفل بتحقيق أغنيته "مبتكبريش" لـ 6 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان رامي جمال بتجاوز أغنيته الجديدة "مبتكبريش"، حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد أسبوع واحد من طرحها.

وغرد "جمال"، حول الأغنية عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "6 مليون شكرًا".

أغنية "مبتكبريش"، كلمات أحمد المالكى، وألحان: سهم، وتوزيع موسيقي: نادر حمدي.

وطرح رامى جمال، في وقت سابق أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، من كلمات الشاعر الغنائي جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم وألحان رامي جمال.

ألبوم رامي جمال الجديد يتم طرحه بشكل متتابع ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم.