هيكركب الدنيا.. مصطفى درويش يشوق الجمهور لدوره في "زي البيت الوقف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان مصطفى درويش، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له منن كواليس تصوير مسلسل "زي البيت الوقف"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكشف "درويش"، عن الشخصية التي يقدمها في العمل، وهي شخصية "كراكيبو"، وعلق على الصورة قائلًا: ": "كراكيبو مصر كلها بتهيبه، مسلسل زي البيت الوقف، بإذنك يارب هتتفرجوا علي مسلسل في رمضان هيكركب الدنيا".

مسلسل "زى البيت الوقف" بطولة زينة وأحمد السعدنى، من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.