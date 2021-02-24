حاتم العراقي في برنامج عراق أيدول: " باعتبرالمشتركين مثل ابني قصي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ظهرالفنان حاتم العراقي ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "عراق أيدول" الذي يعرض على قناة mbc العراق، بشكل أكاديمي موسيقي.

وأكد حاتم خلال عروض حلقات البرنامج المباشرة، أنه لا يحب أن يقسى على المشتركين، ويعتبرهم بمثابة نجله الفنان قصي حاتم في إرشادهم وفي إعطاهم النصائح، مؤكداً أيضاً أنه لا يمكن أن يكون متساهلاً أيضاً في حالة وجود أي أخطاء في الأداء، مؤكداً أن برنامج "عراق أيدول" يضم مشتركين بأصوات رائعة وجميلة ومميزة.

وأكد في نصيحته للمشتركين عبر شاشة mbc العراق خلال الحلقة الخامسة، مشدداً على عملية الاختيار من الأغاني قائلاً: "الاختيار الناجح يولد فنان ناجح"، في إشارة منه الى أهمية الكلمة الملفته واللحن المميز والتوزيع الموسيقي الذي يخدم الكلام واللحن.

وتعرض حلقات برنامج "عراق أيدول" أسبوعياً بعرض حلقة بشكل مباشر مساء كل يوم جمعة من الأسبوع، وتصور حلقاته في استديوهات mbc في بيروت.