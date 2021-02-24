شكرا لقرائتكم هيفاء وهبي تنتصر.. الحكم على مدير أعمالها بالحبس 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الجولة الأولى من المعركة القضائية الدائرة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، انتهت الأمور لصالح الفنانة اللبنانية.

وقضت محكمة مصرية بحبس وزيري 5 سنوات في قضيتي النصب والاستيلاء، وهو الأمر الذي أعلنت عنه هيفاء وهبي، موجهة الشكر للقضاء المصري العادل.

وأكدت الفنانة عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، أن محكمة جنح زايد بالقاهرة، قضت بحبس وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، والتحفظ على كافة أمواله وممتلكاته.

كما تم إحالة وزيري إلى محكمة الجنايات في جريمة غسيل الأموال، وهو ما تنتظر الفنانة نتيجة الفصل فيه.

وشكرت هيفاء وهبي فريق المحامين الذين يتولون متابعة القضية.

واختتمت قائلة: "هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها.. وما النصر إلا من عند الله والحمد لله"، ليسدل الستار على الفصل الأول في الأزمة.

وادعى وزيري أنه متزوج من هيفاء، وهو ما نفته الأخيرة واتهمته بعدة اتهامات، مازالت محل مداولة أمام المحاكم المصرية.