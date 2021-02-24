شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش يكشف دوره فى"زى البيت الوقف".. ويعلق: "كراكيبو مصر كلها بتهيبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان مصطفى درويش، صورة من كواليس مشاركته فى مسلسل "زى البيت الوقف" بطولة الفنانة زينة وأحمد السعدنى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، حيث يعد المسلسل اللقاء الأول بين مصطفى وزينة على الشاشة.



مصطفى درويش

وكشف درويش عن دورة في مسلسل "زى البيت الوقف" من خلال صورة نشرها عبر حسابه على انستجرام، علق عليها: "كراكيبو مصر كلها بتهيبه بتهيبه .. مسلسل زي البيت الوقف".



مصطفى درويش فى مسلسل زى البيت الوقف

ويعد مسلسل زى البيت الوقف أول لقاء يجمع بين زينة وأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى فيلم "المصلحة" مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز.

ويصور أيضا مصطفى درويش دوره فى مسلسل " ضد الكسر" بطولة النجمة نيللى كريم، الذى يعرض فى الماراثون الرمضانى المقبل، تأليف عمرو الدالى، إخراج أحمد خالد، وانتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

ويقدم مصطفى درويش شخصية جديدة في أحداث مسلسل "ضد الكسر"، إذ يجسد شخصية "محامى فاسد" فى الأحداث وهو ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، خاصة أن نيللى كريم بارعة في تقديم الأدوار المختلفة .

مصطفى درويش، قدم مؤخراً مسلسل "ربع قيراط" مع النجمة ريهام عبد الغفور، ونال المسلسل نجاحاً كبيرا، الفترة الماضية، وشارك في بطولة المسلسل إبراهيم السمان، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد حسن .

يشار إلى أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل "جمع سالم" العام قبل الماضى، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، محمد عبد الرازق، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.