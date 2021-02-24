شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يصور "الملك" 15 ساعة يوميًا فى مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم عمرو يوسف فى معسكر مغلق بديكور خاص به وهو القصر الفرعونى، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يكثف مخرج العمل حسين المنباوى عدد ساعات التصوير، والتى تصل إلى 15 ساعة يوميا من مسلسله الجديد "أحمس"، والمقررأن ينافس به فى شهر رمضان المقبل، حيث اتفق مخرج العمل حسين المنباوى مع فريق العمل على الانتهاء من التصوير بشكل نهائى خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان.

النجم عمرو يوسف انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهد المعارك الحربية التي قادها أحمس خلال فترة حكمه بمدينة القناطر الخيرية، والتى جمعت بينه وبين أغلب فريق العمل.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي

ويشارك فى بطولة العمل الفنانون ماجد المصري، ريم مصطفى، سوسن بدر، مها نصار، من تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج حسين المنباوي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وأروما.

يذكر أن مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.