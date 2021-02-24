شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للفنان مصطفى فهمى من كواليس مسلسله الجديد "الحرير المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمى، عن الصورة الأولى للفنان الكبير من كواليس تصوير مسلسل "الحرير المخملى"، الذى انطلق تصويره يوم الأحد الماضى، فى منطقة كفر حكيم بمحافظة الجيزة.



مصطفى فهمى

ونشرت فاتن، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أول صورة من كواليس مسلسل النجم مصطفى فهمى القادم (الحرير المخملي) الذى بدأ تصويره فى عدد من المواقع المصرية.





وانطلق، يوم الأحد الماضى، تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الحرير المخملى"، للنجم مصطفى فهمى، فى الجيزة بكفر حكيم، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة زمنية تبدأ من التسعينيات إلى الألفينيات، ويعرض خارج السباق الرمضانى وهو عن رواية أميمة عز الدين وسيناريو وحوار ورشة محمد ناير ومن إخراج أحمد خالد أمين.

وتم التعاقد مع كل من النجوم للمشاركة فى بطولة المسلسل بجانب مصطفى فهمى، وهم الفنانة مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، داليا مصطفى، سامى مغاورى، طارق صبرى.

مسلسل"الحرير المخملى" ينتمى إلى فئة الأعمال الطويلة التى تصل إلى 60 حلقة، المسلسل الجديد يقدم مفارقات بين عدة طبقات غنية وفقيرة والصراع الفكرى بينها.

وكان آخر ظهور للنجم مصطفى فهمى فى مسلسل "مليكة" للنجمة دينا الشربينى، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته عمر السعيد، رامز أمير، محمد شاهين وآخرون.