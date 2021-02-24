شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف ليس الأول.. نجوم راحلون استعان محمد سامي بصورهم فى أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نور الشريف من عمالقة الفن الراحلين في السنوات الأخيرة، على موعد مع الظهور في أحد الاعمال الفنية في رمضان المقبل، من خلال ظهور صورته على حائط منزل، حيث استعان المخرج محمد سامى، بشخصية نور الشريف خلال أحداث مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل.



نور الشريف

نور الشريف سيظهر في المسلسل من خلال صورة على الحائط فى منزل "غفران الغريب" والد النجم أمير كرارة في أحداث المسلسل، كما يتم الاستعانة بصورة النجم الكبير محمود مرسي، وستظهر صورة الفنان الراحل على جدران المنزل فى إشارة لتجسيد دور والد النجم أحمد السقا، الذى يجسد شخصية "عساف الغريب"، في أحداث مسلسل "نسل الأغراب".



محمود مرسى

ليست هذه المرة الأولى التي يستعين فيها المخرج محمد سامي بصور نجوم وعمالقة الفن الراحلين، فقبل ذلك ستعان محمد سامي بصورة النجم الكبير الراحل عبد الله غيث، في أحداث مسلسل "الأسطورة" للنجم الكبير محمد رمضان، ونال إشادات من النقاد والجمهور على تلك الفكرة المميزة.



عبد الله غيث فى الاسطورة

نور الشريف تصدر ترند جوجل خلال الساعات الماضية بعد اخبار الاستعانة بصورته في مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويتلهف الجمهور لمشاهدة قصة المسلسل، مع ظهور صورة النجم الراحل نور الشريف، وأيضا عملاق الفن الراحل محمود مرسى.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.