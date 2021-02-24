سهرة فنية خاصة عن الشاعر حسين السيد على "الحياة" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي الدكتورة حامدة السيد، ابنة الشاعر الراحل حسين السيد، وذلك في سهرة فنية خاصة عن والدها، عبر قناة "الحياة"، مساء غد الخميس .

تتناول الحلقة أحاديث عن مشواره الفني الممتع، وتأثيره في الغناء العربي ورحلته مع نجوم الطرب في مصر، فضلا عن حياته الشخصية وعلاقته بأفراد أسرته، وصداقاته في الوسط الفني.

يشارك في الحلقة النجوم الشباب: هايدي موسى وشيرين يحيى ومينا عطا، ويقدمون العديد من الأغنيات لمحمد عبد الوهاب ونجاح سلام ووديع الصافي ووردة وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد.

تعرض السهرة الفنية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على قناة "الحياة".