تصاعد الخلافات بين بهاء سلطان ونصر محروس من جديد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: دخلت العلاقة بين الفنان المصري بهاء سلطان ومواطنه المنتج نصر محروس فصلاً جديداً من الخلافات، بعد فترة من الهدوء النسبي وسنوات من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

وفي هذا السياق، كشف يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، عن تصاعد الخلافات من جديد بين موكله والمنتج نصر محروس، لإخلال الأخير بالاتفاق وعدم الالتزام بالحكم الصادر.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية، إنه كان هناك موعد يوم (الاثنين 22 فبراير) لتسجيل الأغنية الثالثة، حسب المنصوص عليه، لكن حدث خلاف ولم يتم استكمال التصوير.

وأوضح: «الخلاف حدث بعدما طلبنا من نصر محروس ورق إثبات تسجيل أغنيتين قبل ذلك، لكن فوجئنا به يُطالب بغناء ألبوم كامل جديد».

وتابع: «محروس قال (نصور الألبوم الجديد وبعدها نتكلم مع بعض)، وهذا يعني تصاعد الأزمة من جديد معه، لأن طلبه يُخالف الثابت بالحكم وهم 4 أغانٍ، في حين أنه يُطالب بألبوم جديد غيرهم».

وأكد المحامي: «هذا الألبوم ملغي بحكم، والمحكمة هي التي رفضته»، متابعاً: «نصر محروس رافض يدينا موافقة كتابية إننا سجلنا الأغاني، ولو لم يرجع عن ذلك سنتخذ الإجراءات القانونية ضده، وهناك إنذار سيوجه له لإثبات ما قمنا به، وسنبلغ نقابة المهن الموسيقية للتدخل، وهي على علم بكل شيء».

وأكد: «آخر مهلة لنصر محروس هي يوم غد الخميس 25 فبراير، ولو ممكناش من استكمال باقي الأغاني، سنبدأ الإجراءات ضده. هو رافض إعطاءنا إثبات بالأغاني اللي تمت، بغناء ألبوم جديد له».

وبين المحامي: «بعد ما بهاء سلطان انتهى من غناء كوبلهين من الأغنية الثالثة، طلب نصر ألبوماً كاملاً، رفضنا وإحنا مش هنقدر نعمل حاجة إلا بموافقة كتابية، هو بيضغط علينا بدون وجه حق، وهدفه إيجاد مكان يحدث من خلاله نزاع جديد، وهو كان معتقد إننا مش مأمنين نفسنا من حيث ما قمنا بغنائه، ولكن نحن لدينا كافة الإثباتات».

وشدد المحامي: «نصر محروس يصطنع خلافات من جديد، ويخالف حكم المحكمة، وإحنا سجلنا أغنيتين، وهو بيسوف في أغنيتين جديدتين، وبهاء طلب منه إثبات غناء 3 أغانٍ، ولكنه رفض لحين تسجيل ألبوم كامل جديد».

يذكر أنه في 24 يناير الماضي رد الفنان المصري بهاء سلطان، على ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المُنتج نصر محروس، قائلاً: «بداية لم أسعَ يوماً لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره. لكن إيماناً مني بحق الجماهير في المعرفة، فإن ما حدث يوم الاثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغانٍ شابها عيب هندسي لا علاقة لي به، لأنني سبق وسجلتهم وتعاوناً مني في إخراجها بصورة مرضية، طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم.. وبدأنا بأنا الغلطان. الشركة طبقاً لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم رامي الحمول، وده حب ولا، وليالي طويلة».