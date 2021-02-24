الحزن يخيم على كريستيانو رونالدو وعائلته.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: يعيش لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو وعائلته حالة من الحزن بعد تعرض قطتهم الشهيرة لحادث سير.

وفي التفاصيل، هربت قطة رونالدو التي تدعى “بي بي” من قصره الفاخر في تورينو بإيطاليا حيث يقيم حالياً مع صديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله، وبعدها صدمتها سيارة، وهي الآن تخضع للعلاج في إسبانيا.

وقالت جورجينا رودريغيز (27 عاماً) في تصريحات لمجلة InStyle الإسبانية: “لقد أوشكت على الموت وبعد شهر ونصف من خضوعها للعلاج في العناية المركزة في عيادة بيطرية، قررنا أن نبقيها عند أختي إيفانا لتعتني بها”.

وأضافت: “بي بي الآن في إسبانيا تتعافى… الآن هي في أيدٍ أمينة.”

وتحظى قطة العائلة الأليفة “بي بي” بشهرة واسعة إذ ترافق رونالدو وعائلته في جميع رحلاتهم وتسافر معهم على متن طائرات خاصة وسيارات فاخرة وتقيم في قصور في جميع أنحاء العالم.

وانضمت القطة لأسرة رونالدو منذ حوالي عامين وأصبحت جزءاً من العائلة.

ويبلغ متوسط عمر القطط من نوع Sphynx من 8 إلى 14 عاماً فقط ويبدو أن عائلة رونالدو يفعلون كل ما في وسعهم لمساعدة “بي بي” الصغير للبقاء لأطول عمر ممكن.

ويعتبر رونالدو واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ رياضة كرة القدم، حيث فاز المهاجم بالعديد من الألقاب خلال مسيرته المهنية حتى الآن، بما في ذلك الفوز بخمس جوائز للكرة الذهبية. لكن رونالدو لا يشتهر بإنجازاته في الملعب فحسب، بل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتويتر، حيث يكسب مبالغ هائلة من خلال منشور واحد يروج من خلاله لمنتج أو حدث ما.

وبحسب دراسة أجراها موقع ONBuy.com، تبين أن أعلى نسبة ربح هي التي يحققها الثنائي رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز، واحتل الثنائي المركز الأول في قائمة أكثر المشاهير ربحاً لامتلاكهما أكثر من 237.9 مليون متابع، وتُقدر قيمة أرباح كل منشور لهما على انستغرام بـقرابة 910.998 ألف دولار.