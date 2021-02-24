زينة تنتصر على أحمد عز في حكم قضائي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قضت محكمة الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 60 ألف جنيه مصري (3 آلاف دولار) تقريباً، لـ«توأمي» مواطنته الفنانة زينة.

واختص الحكم الصادر بنفقة (المأكل والملبس) لطفلي زينة، وكانت محكمة أول درجة في العام الماضي ألزمت عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لطفليه، وتمت الزيادة إلى 60 ألف جنيه شهرياً في الحكم الجديد.

يذكر أن محامي الفنانة زينة، تقدّم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن عز استأنف على الحكم وطلب تخفيضه، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة.

وكانت الفنانة زينة قد أثبتت نسب ولديها من الفنان أحمد عز، بعد مناوشات قضائية طويلة في ساحات المحاكم ورفض الطعن الذي قدمه لمحكمة الأسرة.