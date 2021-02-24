حاتم العراقي في عراق آيدول: “الإختيار الناجح يولد الفنان الناجح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يشارك الفنان حاتم العراقي في لجنة تحكيم الموسم الأوّل من برنامج اكتشاف المواهب العراقية في الغناء “عراق آيدول” والذي تعرضه شاشة “ام بي سي – العراقي” أسبوعيًا.

وتميّز حاتم العراقي خلال الحلقات الأولى من برنامج “عراق آيدول” بأسلوبه الراقي، وملاحظاته الأكاديمية للمشتركين الذين يبحثون عن فرصتهم لتحقيق الشهرة والنجومية، معتمدًا في المفردات التي ينتقيها على خبرة ثقافية كبيرة في عالم الغناء والمقامات العراقية والعربية.

وأكد حاتم العراقي خلال عروض حلقات البرنامج المباشرة، أنه لا يحب أن يقسى على المشتركين، وأنه يعتبرهم بمثابة إبنه الفنان قصي حاتم في إرشادهم وفي إعطائهم النصائح، مؤكدًا أيضًا أنه لا يمكن أن يكون متساهلًا أيضًا في حالة وجود أخطاء في الأداء، وأضاف أن برنامج “عراق ايدول” يضم مشتركين يمتلكون أصواتًا رائعة ومميزة.

وشدّد حاتم العراقي في نصيحته للمشتركين عبر شاشة “ام بي سي – العراق” خلال الحلقة الخامسة التي عرضت الأسبوع الفائت، على أهمية اختيار الأغاني الصائبة بالنسبة للمشتركين والفنانين بشكل عام، وقال: “الإختيار الناجح يولد الفنان الناجح”، في إشارة منه الى أهمية الكلمة الملفته واللحن المميز والتوزيع الموسيقي الذي يخدم الكلام واللحن.

هذا ويستمر عرض حلقات برنامج “عراق آيدول” بشكل أسبوعي، مساء كل يوم جمعة حيث يتم تصويرها في استوديوهات مجموعة “ام بي سي” في لبنان.