شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار مضطرب نفسيًا بسبب فيلم "الكاهن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهرالنجم إياد نصار فى فيلمه الجديد "الكاهن" بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.

وانتهى الفنان إياد نصار من تصويرعدد كبير من المشاهد خلال الأحداث، ويتبقى حوالى يومين وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى ويدخل الفيلم غرف المونتاج استعدادًا لطرحه فى دور السينما

وصورت درة مشاهد مطاردات وهروبها من داخل إحدى المستشفيات بعد محاولة قتلها، كما انتهت من تصويرمشاهد رومانسية جمعت بينهما فى محافظة الفيوم.

يذكرأن فيلم "الكاهن" من بطولة النجم إياد نصاروالفنانة درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذرعن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطارأكشن.

ويصورإياد نصار حالياً دوره فى مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوارهانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى