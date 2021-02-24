شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندى .. مسيرة فنية حافلة لأكثر من 40 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، مع ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندى، الذى ولد عام 1945 في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، درس في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما دون علم والده، وأخفى الجندي عن والده نيته الالتحاق بمعهد السينما، إلا أنه بعد اجتيازه مرحلة القبول أخبروالده الذي فاجأه بدعمه له وذهب معه لمعهد السينما لتقديم أوراقه.



محمود الجندى

انضم للقوات المسلحة مجنداً لمدة 7 سنوات في سلاح الطيران بعد تخرجه من المعهد العالى للسينما، وشارك خلالها في حرب أكتوبر، وبعد الحرب عاد للتمثيل ولكن بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات، ولكن بداية نجوميته كانت في عام 1979 عندما مثل في مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس، ومن ثم "دموع في عيون وقحة" مع النجم عادل إمام.

انطلق محمود الجندى بعد ذلك من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الذي مثل فيه دورَي الأب والابن، وبعدها شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وأبرز مسلسلاته "رحلة السيد أبو العلا البشرى"، "أنا وانت وبابا في المشمش"، "عائلة الأستاذ شلش"، "ضمير أبلة حكمت"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبى" وغيرها، أما في السينما فشارك في أفلام "شمس الزناتى"، "التوت والنبوت"، "اللعب مع الكبار"، "ناجى العلى"، "واحد من الناس"، "خارج على القانون".



الفنان محمود الجندى

تزوج محمود الجندى من "ضحى حسن" وأنجب منها ثلاثة بنات وولد (المخرج أحمد الجندي)، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 م إثر اندلاع حريق في منزلهما، وفي عام 2003م تزوج من الممثلة عبلة كامل ولكن انتهى زواجهما بالانفصال في 2005، ليتزوج بعد ذلك من ابنة الفنان جمال إسماعيل، وتوفى يوم 11 أبريل 2019 عن عمر يناهز 74 عاما نتيجة إصابته بأزمة قلبية.