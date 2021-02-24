شكرا لقرائتكم خبر عن سر عداوة محمد إمام وخالد أنور فى مسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد إمام تصوير أحداث مسلسله الجديد "النمر"، ويجسد من خلاله دورشاب صعيدي يأتى إلى القاهرة، ويعمل فى حى الصاغة ومع مرور الأحداث تربطه علاقة حب بابنة صاحب المحل الذي يعمل فيه وتجسده الفنانة هنا الزاهد ولكن يحبها شخص أخر من ولاد كبار تجارالمنطقة وهو خالد أنور وتحدث مشاجرة بينهما وتتصاعد الأحداث فى إطار درامى مشوق.

تدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

قدم محمد إمام آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.