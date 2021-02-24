محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع سعاد نصر: شعرت بعد رحيلك باليُتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعاد الفنان محمد صبحي، ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد نصر التي شكلت معه ثنائيًا ناجحًا، ونشر صور تجمعهما عبر حسابه بـ"فيسبوك".

وأعرب "صبحي"، عن حزنه لرحيلها قائلًا: "شعرت بعد رحيلك باليُتم الفني والإنساني كما لو كان جناحي الثاني اتكسر يا سعاد ". !

سعاد نصر الفنانة رحلت عام 2007 عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد دخولها في غيبوبة بسبب خطأ في التخدير لإجراء عملية لشفط الدهون.

ولدت سعاد نصر في حي شبرا عام 1953، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وكانت بدايتها السينمائية عام 1982 من خلال فيلم "الغيرة القاتلة"، وقدمت أشهر ثنائي مع الفنان محمد صبحي، من خلال مسلسلي "رحلة المليون" و"يوميات ونيس" وفيلم "هنا القاهرة"، وعلى المسرح كذلك "الهمجي" و"يوميات ونيس".

سعاد نصر تزوجت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طارق وفيروز، لكن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع، بينما كانت الزيجة الثانية من مهندس البترول محمد عبد المنعم، الذي أكملت معه مشوار حياتها.