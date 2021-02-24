منى الشاذلي تستضيف صاحبة صوت "زومبا" بمسلسل "في بيتنا روبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل الإذاعية جيهان عبد الله ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث "جيهان" خلال اللقاء عن دورها في مسلسل "في بيتنا روبوت"، حيث قدّمت صوت شخصية "الروبوت زومبا"، وحققت من خلاله انتشارا كبيرا.

كما تكشف كواليس عملها في الإذاعة، حيث تعد صاحبة أحد أشهر الأصوات المصرية في السنوات الماضية، ليس فقط من خلال ميكروفون برنامجها الشهير "أجمد 7 الساعة 7"، لكن أيضًا عبر أدائها العديد من أصوات "الدوبلاج".

كما تستضيف "الشاذلي" الدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة التشخيصية في كلية الطب جامعة القاهرة، وتأتي الاستضافة على خلفية حل لغز مقتل الفرعون "سقنن-رع" عن طريق استخدام تقنيات العلم التجريبي.

وتوضح "سليم" خلال الحلقة السيناريو الكامل ليوم وفاة الفرعون العظيم؛ كما كشفت عن الضربات القاتلة التي وجهها له الهكسوس أثناء معركة الكرامة التي قادها سقنن رع، وأكملها من بعده ابنه كامس وابنه أحمس، بهدف طرد الهكسوس.

وفي الحلقة نفسها؛ تستضيف منى الشاذلي الطفلة "سارة أحمد"، وذلك على خلفية احتفاء الفنان عمرو دياب بالطفلة، بعد أن قامت بعزف إحدى أغانيه ببراعة.