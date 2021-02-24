نداء شرارة تطلق أغنيتها الجديدة "قالهالي" .. شاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 07:35 صباحاً - طرحت الفنانة نداء شرارة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قالهالي" عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، وحققت ما يقارب 10 آلاف مشاهدة في 12 ساعة.

نداء شرارة تسعى لتكرار نجاح أغنية حبيتك بالتلاتة

تقول كلمات الأغنية: "حبيت وأخيرا جالي .. اللي سنين تمنيته .. دعوة وربنا جابهالي .. بعلن للناس حبيته .. وياه بقيت وياه ..وياه دي احلى حياه".

ده قالهالي اخيرا قالهالي.. وبقى بالنسبالي اه بكل الناس .. ومين غيره أصلا مفيش غيره .. ملكني بتأثيره وعايشه ميت احساس .. في نصيب وبيتشال لينا .. مَش حب كلام في اغاني .. ف بنقفل بابنا عَلِينا .. نستنى النص التاني".

"قالهالي" من الحان وتوزيع جان ماري رياشي، وكلمات أحمد حسن راؤول الذي تعاون مع نداء شرارة سابقا في أغنية «حبيتك بالتلاتة»، والتي حققت أكثر من 74 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب منذ طرحها في مارس 2019، وهي من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع جان ماري رياشي.

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