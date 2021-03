شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس Army of The Dead لـ زاك سنايدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نيتفلكس عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم Army of The Dead، للمخرج المتميز زاك سنايدر، الصورة تكشف عن فيلم مختلف لـ فئة أفلام الزومبى، كعادة سنايدرالذى يبحث دائما عن الاختلاف والتميز.



Army of The Dead

شارك سنايدر أيضا في كتابة فيلم Army of The Dead، مع شاي حطين، وجوبي هارولد، على ان يتم طرحه في 21 مايو من العام الجارى 2021، وفقا لما نشره موقع " technocodex".

العمل سيدور في إطار أكشن ورعب وخيال علمى، فيلم Army of The Dead يدور حول ما بعد وصول الزومبي إلى لاس فيجاس، حيث تقوم مجموعة من المرتزقة بالمغامرة النهائية، حيث تغامر بالدخول إلى منطقة الحجر الصحي للقيام بأكبر محاولة سرقة على الإطلاق.

الفيلم الجديد Army of The Dead من بطولة ديف باتيستا، ناتالى إيمانويل، جاريت ديلاهونت، هيرويوكي سانادا، ايلا بورنيل، آنا دي لا ريجيرا، ثيو روسي، عمري هاردويك، تيج نوتارو، نورا أرنيزيدر.

يمثل الفيلم عودة زاك سنايدر إلى الإخراج بعد فيلم DC Justice League الذى طرح عام 2017، كما أنه ينتج الفيلم من خلال شركته The Stone Quarry.

كما يقوم المخرج تيم بيرتون بعمل مسلسل جديد مشتق من عائلة Addams Family على Netflix، على أن تركز السلسلة الجديدة على شخصية الابنة وينزداى ادامز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "theverge".

السلسلة الجديدة التي لم يكشف عن أي تفاصيل حول الممثلين أو تاريخ الطرح، ستمثل أول إخراج بيرتون للتلفزيون.، حيث يشتهر بيرتون بأفلام مثل Beetlejuice وThe Nightmare Before Christmas وCorpse Bride و Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street وDark Shadows، بالإضافة إلى أفلام الأبطال الخارقين باتمان وعودة باتمان.