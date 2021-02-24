أحمد زكريا يشارك في "أجازة مفتوحة" مع شريف منير ولقاء الخميسى

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القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد زكريا في مسلسل " أجازة مفتوحة " أمام شريف منير ولقاء الخميسي ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد حماقي، والمسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم، وينتمى لنوعية الأعمال الـ 40 حلقة.

وقال زكريا: حاليا مستمر في تصوير العمل وأقدم شخصية (أيمن) وهى شخصية كوميدية وسعيد جدا بتلك التجربة خاصة أنها جاءت بعد مشاركتي مع النجم يحيي الفخراني في مسلسله السابق "بالحجم العائلي" من اخراج هالة خليل .



أحمد زكريا في مسلسل بالحجم العائلي

وأضاف: كنت محظوظ لأني بدأت العمل بشكل احترافي من وانا صغير وفي (المسرح) بداية من سنة 2003 وكان في مسرحية ( في عز الضهر) على خشبة المسرح القومي مع سيدة المسرح العربي سميحه أيوب وتوفيق عبدالحميد وماجدة الخطيب وعمر الحريري ويوسف داوود وسلوى خطاب تأليف أسامه انور عكاشه وإخراج محمد عمر وبعدها شاركت في مسرحية (جواز على ورقة طلاق ) مع الفنانتين وفاء عامر وعايدة عبدالعزيز وإخراج الراحل الدكتور أحمد عبدالحليم الذي كان له فضل كبيرعلي فقد قدمني في 3 مسرحيات وأيضا المخرج الكبير سمير العصفوري فقد عملت معه 4 مسرحيات هي ( ليالي الازبكيه واهلا يادكتور والعسل عسل وغيرهم )

وأكد أنه استفاد كثيرا من تجربته في مركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال ، وقدمت هناك مسرحية ( سلم نفسك ) التي كانت وش السعد علي وعلي نجوم مصر حاليا.

مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، وعدد آخر من الفنانين الشباب ومقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل.