فيديو.. هدير عبد الناصر تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وخلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي، قالت "هدير"، إنها ستجسد شخصية فتاة صعيدية تُدعى "بارة" ضمن أحداث المسلسل، وتابعت: "متحسمة عشان همثل باللهجة الصعيدية واسم الشخصية عاجبني جدًُا ومحمد سامي هو اللي اختاره".

مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، ﺗﺄﻟﻴﻒ وإخراج محمد سامي.

وكانت "هدير" قد لفتت الأنظار لها في مسلسل "لؤلؤ" الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي.