شكرا لقرائتكم خبر عن حنان سليمان والدة حمادة هلال فى مسلسل "المداح" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة حنان سليمان ضمن أحداث مسلسل "المداح" المقرر طرحه خلال السباق الرمضانى المقبل دور والدة بطل العمل الفنان حماده هلال، وبدأت مؤخرا حنان تصوير أول مشاهدها فى العمل الذي تدور أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

مسلسل "المداح" يشارك فى بطولته حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وكانت أخر أعمال الفنانة حنان سليمان مسلسل "الوجه الآخر" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، ومن تأليف فداء الشندويلى، وتم طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا .

تدور أحداث الوجه الآخر حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة فى الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.