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محمد الفلاح - جوراسيك وورلد 3.. كل ما تحتاج معرفته عن الأبطال وموعد طرحه

الأربعاء 24 فبراير 2021

تأجل الجزء الثالث من سلسلة أفلام "جوراسيك وورلد" أكثر من مرة العام الماضي، بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، والآن، أكد صناع فيلم Jurassic World 3: Dominion، طرح الفيلم عام 2022.



ومن المتوقع عودة بطلي السلسلة الرئيسيين: كريس برات وبرايس دالاس، إضافة إلى نجوم جدد من سلسلة (جوراسيك بارك) الأصلية، وهم: سام نيل ولورا ديرن.

ويستعرض موقع "جيمز رادار" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي نحتاج إلى معرفتها حول الفيلم المنتظر.

موعد طرحه

كان من المفترض طرح الفيلم 11 يونيو/حزيران عام 2021، لكن مع ظروف تأجيل كل الأفلام التجارية الضخمة خوفًا من كورونا، تقرر تأجيل طرح الفيلم حتى 10 يونيو/حزيران 2022.

وكان الفيلم من أوائل الأفلام التي تستكمل التصوير في أعقاب حظر كورونا العالمي، إذ استكمل العمل عليه في يوليو/تموز 2020.

يذكر أن طاقم العمل بأكمله التزم بإجراءات الوقاية من كورونا، وبالعزل في فندق خاص لعدة أسابيع، ما دفع الممثل جيف جولدبلوم لجلب زوجته إلى الفندق للعزل معه، بسبب طول المدة.

الإعلان التشويقي

ولا يزال الموعد مبكرًا لطرح إعلان تشويقي لفيلم "جوراسيك وورلد:دومينينون"، ولكن شركة الإنتاج حضرت مفاجأة للجمهور.

وطرحت شركة الإنتاج السينمائي يونيفرسال فيلما قصيرا مدته 10 دقائق يتضمن تفاصيل جديدة تجمع مشاهد من الجزء الثاني والفيلم المنتظر؛ لمساعدة الجمهور على الإلمام بكل المعلومات حتى موعد طرح الفيلم الجديد.

الفيلم القصير بعنوان: Battle at Big Rock، وتدور أحداثه في شمالي كاليفورنيا، بعد عام من إطلاق سراح الديناصورات في قصر لوكوود، حيث تعلق عائلة من الزوار في صراع بين مجموعة من الديناصورات.

ويركز الفيلم على التغيير الذي حدث في العالم، خلال هذا الوقت، حيث تتناول بعض التقارير الإخبارية أنباء عن تكاثر الديناصورات وظهور سلالة جديد.

طاقم التمثيل

من المتوقع عودة أبطال السلسلة الرئيسين، وعلى رأسهم النجم كريس برات، الذي شبه الفيلم المنتظر بنهاية سلسلة "أفنجرز" من حيث الضخامة.

وينضم إلى أبطال السلسلة، نجوم سلسلة أفلام جوراسيك بارك التي اشتق عنها "جوراسيك وورلد" وهم: جيف جولدبلوم ولورا ديرن وسام نيل وغيرهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الثلاثي السابق على الشاشة الفضية منذ 27 عامَا.

حبكة الفيلم

ذكر مخرج الفيلم كولين تريفرو أن الجزء الثالث سيربط جميع أفلام جوراسيك بعضها البعض، موضحا أن الفيلم المنتظر هو أقرب لمغامرة علمية، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية.