أفضل 7 أفلام للأبطال الخارقين في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت أفلام الأبطال الخارقين حاليًا من أكثر تصنيفات الأفلام شعبية لدى الجمهور، وأكثرها حصدًا للإيرادات.

وتغيرت أفلام الأبطال الخارقين كثيرًا عن ذي قبل، من الناحية البصرية والكتابية أيضًا، بظهور بعض الأبعاد الجديدة لشخصيات الأبطال الخارقين الذين شاهدناهم وأحببناهم.



هذا العام تستعد شركة "مارفل" لبدء مرحلة جديدة في تاريخها، وطرح أكثر من فيلم عن أبطالها الخارقين، أبرزهم: بلاك ويدو.

ويستعرض موقع "إسكواير" الأمريكي، في التقرير التالي أفضل أفلام الأبطال الخارقين في التاريخ.



1- Black Panther





فيلم "بلاك بانثر"، بطولة تشادويك بوسمان، ويعد من أهم أفلام الأبطال الخارقين على الإطلاق، بفضل تحقيقه سبق: أول فيلم من هذا النوع ينافس على جائزة الأوسكار.

يتناول الفيلم قصة الملك تشالا الذي يتولى حكم مملكة واكاندا، بعد وفاة والده.



2- Deadpool





فيلم "ديدبول"، بطولة رايان رينولدز، ويتناول إصابة القاتل المأجور وايد بالسرطان؛ فتنقلب حياته رأسًا على عقب بعد خضوعه إلى تجربة معملية تحاول شفائه من المرض.

3- Spider-Man: Into the Spider-Verse





فيلم "سبايدرمان: انتو ذا سبايدر فيرس، بطولة شاميك موور وجيك جونسون، ويدور حول أكثر من شخصية سوبرمان يجتمعان معًا في تسلسل زمني واحد.



4- The Dark Knight





فيلم "ذا دارك نايت"، بطولة هيث ليدجر وكريستيان بيل، وفاز عنه الراحل هيث ليدجر بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد.

الفيلم هو ثاني أجزاء ثلاثية نولان، ويدور حول محاولة البطل باتمان إنقاذ مدينة جوثان من قبضة الجوكر المدمرة.



5- Avengers: Endgame





فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة"، بطولة روبرت داوني جونيور وكريس إيفانز وكريس هيمسوورث، ويتناول آخر أجزاء سلسلة أفنجرز ومحاولة فريق المنتقمون تحقيق العدالة والثأر من الشرير ثانوس.



6- Wonder Woman





فيلم "وندر وومن"، بطولة جال جادوت وكريس باين، ويدور حول البطلة الخارقة وندر وومن التي تهجر موطنها الأمازون من أجل مغامرة خيالية في أمريكا.

7- Logan

فيلم "لوجان"، بطولة هيو جاكمان، وتدور أحداثه في المستقبل، حينما يشرف المتحولون على الانقراض، يتورط لوجان في مغامرة أخيرة لإنقاذ طفلة متحولة.



