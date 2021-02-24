شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Detective Chinatown 3 يحقق 621 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم " Detective Chinatown 3"، إيرادات في شباك التذاكر حول العالم، وصلت إلي 621 مليون دولار أمريكي، وهو الفيلم الذي حقق في اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية رقما قياسيا بلغ 160 مليون دولار وأنهى عطلة نهاية الأسبوع بإجمالي مذهل بلغ 397.2 مليون دولار في ثلاثة أيام عرض، وفقًا لـ Artisan Gateway.

وشهدت دور السينما الأوروبية انخفاضًا بنسبة 70.6% في شباك التذاكر، حيث قضت عمليات إغلاق السينمات بسبب كورونا على 7.5 مليار دولار من الإيرادات، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسينما (UNIC)، انخفاضًا في شباك التذاكر بنسبة 70.6 % في جميع أنحاء أوروبا في عام 2020، أي (6.2 مليار يورو) ممن خلال 38 منطقة أوروبية.

وعلى الرغم من أن استجابة الحكومة لوباء الفيروس التاجى تباينت على نطاق واسع بين الدول الأوروبية فقد اتخذت دول مثل إيطاليا وإسبانيا قرارإغلاق سريع وشديد في وقت مبكر بينما اختارت دول أخرى بما في ذلك السويد وهولندا، تدابير أقل تقييدًا لكن ينعكس هذا الاختلاف في نتائج شباك التذاكر بالمجمل، حيث انخفضت الإيرادات في كل مكان، مع استثناءات قليلة، فعلي سبيل المثال شهدت إيطاليا وهي أول دولة أوروبية تدخل في إغلاق كورونا، انخفاضًا بنسبة 71% في إيرادات شباك التذاكر لعام 2020.