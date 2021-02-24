"شقاوة عمر".. صورة نادرة لفاتن حمامة وعمر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر السيناريست محمد حلمي هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة نادرة تجمع النجمة فاتن حمامة، بزوجها النجم العالمي عمر الشريف.

الصورة يظهر فيها الزوجان ويبدو عليهما السعادة، فيما علق "هلال": "شقاوة عمر الشريف".

ويعتبر عمر الشريف وفاتن حمامة من أشهر الثنائيات الفنية، وبدأ تعاونهما من خلال فيلم "صراع في الوادي" وهو الفيلم الأول لعمر الشريف، عام 1954، وبعد طلاق "فاتن" من زوجها الأول المخرج عز الدين ذو الفقار، تزوجت "الشريف" بعد إشهار إسلامه عام 1955.

وقد تعاونا في عدد من الأفلام أبرزها "نهر الحب"، "أيامنا الحلوة"، "سيدة القصر"، "لا أنام"، "صراع في الميناء" وغيرها.

وبعد زواج دام 19 عاما، أثمر عن ابنهما "طارق" انفصل الزوجان عام 1974، وتزوجت "فاتن" من بعده الدكتور محمد عبدالوهاب، بينما احتفظ عمر الشريف لآخر أيامه بذكرى زواجهما ولم يتزوج بعدها.