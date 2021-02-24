إصابة ريموشكا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أصيبت الإعلامية التونسية ريم الطايف الشهيرة ب"ريموشكا" بفيروس كورونا الأسبوع الماضي أثناء تواجدها بمصر

وكشفت ريموشكا أنه بعد قدومها من تونس إلى مصر شعرت بآلام مبرحة في عظامها وصداع مزمن قبل أيام عدة، لتجرى مسحة أولية أظهرت سلبية إصابتها في بادىء الأمر

وأوضحت ريموشكا أن الآلام اشتدت عليها ولم يظهر أثار التعافي عليها؛ ما دفعها لاستدعاء الطبيب الذي طالبها بالإسراع في إجراء تحليل صورة دم، والذي كشف عن إصابتهاب"كوفيد19"

وأشارت إلي أنها تخضع حاليا للعزل المنزلى وتتبع البروتوكول العلاجي منذ ظهور الأعراض عليها، مطالبة الجميع بالدعاء لها من أجل الشفاء العاجل

وكانت ريموشكا قد أثارت الجدل بإطلالتها الجريئة ضمن فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي