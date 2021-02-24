رجاء حسين لمحمد رمضان: البلطجة عمرها ما كانت "نمبر وان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أبدت الفنانة القديرة رجاء حسين، رأيها في إطلاق النجم محمد رمضان لقب "نمبر وان" على نفسه.

وقالت حسين، في برنامج "اسألني" عبر فضائية CBC: "لما رمضان يسمي نفسه (نمبر وان) فده عدم ثقة في نفسه، لأن عمر ما كانت البلطجة (نمبر وان) في حياتنا".

أضافت: "عيب لما أقول على نفسي أنا كذا، أنا أخلي الجمهور والمشاهدين هما اللي يطلقوا عليّا ده، لقب سيدة الشاشة فاتن حمامة جِه من الجماهير وهي لم تُطلق اللقب على نفسها".

وعن استعراض بعض النجوم لسياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ قالت: "ده استفزاز للجماهير، يا سيدي ربنا يزيدك من نعيمه ويديك كمان وكمان بس بلاش استفزاز".

وعن المطرب الذي يذكرها بعظمة مطربي الزمن الجميل؛ قالت: "ولا حد.. أنا آسفة.. فين الطرب؟ فين الكلمة؟ فين اللحن؟ فين الأداء؟ فين الاحترام؟ مين فيهم وصل لمكانة أم كلثوم! ولا حد للأسف الشديد".

يذكر أن آخر أعمال رجاء حسين مشاركتها في مسلسل "واحة الغروب" مع خالد النبوي ومنة شلبي في 2017.