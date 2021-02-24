هكذا علّقت سميرة عبدالعزيز على الموقف المحرج الذي تعرضت له بمهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، تعرضت خلاله لموقف محرج، على هامش حضورها فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قبل 3 سنوات.

"الخليج 365" تواصل مع سميرة عبد العزيز للتعليق على الفيديو الذي تصدرت بسببه "التريند"، لافتة إلى أنه كان منذ العام 2017، مضيفة: "الفيديو ده ظهوره حاجة عجيبة جدا، الناس بتعمل أي حاجة عشان تتشهر، ده فيديو من 3 سنين، أنا بقالي 3 سنين مروحتش المهرجان من وقت ما توفى زوجي الراحل الكاتب محفوظ عبد الرحمن".

أضافت: "معرفش ليه نزلوا الفيديو دلوقتي، مفيش فايدة ومعرفش مين اللي منزله وأنا أصلا أول مرة أشوفه وناسية الموقف ومش فاكراه، ده مذيع معندوش خبرة، ليه يروح يعمل حوار مع واحدة طالما مش عارف هي مين، لما ممثلة متعرفهاش مفيش داعي تعمل معاها لقاء، ومعرفش ليه الناس تشغل بالها بحاجة تافهة زي كده".

وظهرت عبد العزيز، في الفيديو رفقة مراسل يُجري حوارا معها، ولكنه صدمها بأنه لا يعرف اسمها، ودار الحوار كالتالي: "ومعانا الفنانة القديرة عرفينا على نفسك، اسم حضرتك إيه؟"، ومن جانبها رفضت "سميرة" استكمال اللقاء، ووجهت حديثها للمراسل قائلة: "أنت مش عارف اسمي وجاي تعمل معايا لقاء! يا ابني روح ربنا يهديك".

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة سميرة عبد العزيز عرض مسلسل "حلم الأسمرات" في الموسم الرمضاني 2021، من إخراج حسني صالح، وتدور أحداثه حول نقل مواطنين من المناطق غير الآدمية إلى الأسمرات.